Programa Juventude Digital recebe inscrições para curso gratuito de manutenção de computadores

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para duas novas turmas do curso de Manutenção de Computadores do Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT Praia de Iracema).

As inscrições terminam nesta sexta-feira (4) no site do JD, e as aulas já começam no sábado (5). O curso é gratuito, com carga horária de 24h, e voltado para jovens de 15 a 29 anos.

Segundo a coordenadora do Juventude Digital, Ianna Brandão, o CRT, em oito meses de atuação, já formou 11 turmas do curso de manutenção de computadores e recebeu cerca de uma tonelada de resíduos eletrônicos.

“Toda doação que recebemos pelo CRT é muito importante não só pelo descarte correto, mas também porque os alunos utilizam esses materiais para aprender na prática a fazer a manutenção e o recondicionamento”, afirma.

Projetos na área de resíduos sólidos

Coordenado pelo Laboratório de Inovação de Fortaleza (Labifor/Citinova) e pelo programa Juventude Digital, o projeto faz parte de uma série de iniciativas inovadoras na área de resíduos sólidos, como o projeto Re-ciclo e parcerias com a União Europeia e o Bloomberg Centro de Inovação Pública, da Universidade Johns Hopkins.

Além do CRT Praia de Iracema, segundo a Prefeitura, todas as Secretarias Regionais recebem resíduos eletrônicos.