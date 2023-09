Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (25)

O Ceará tem diversos concursos e seleções públicas com inscrições abertas nesta segunda-feira (18). Há vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 9.616,18.

Prefeitura de Fortaleza - AMC

A Autarquia Municipal de Fortaleza (AMC) tem concurso público aberto com 128 vagas para agente de trânsito. Podem participar candidatos com ensino médio completo com conhecimento específico na área de trânsito e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

O salário dos aprovados será de R$ 5.561,89. A seleção inclui prova escrita objetiva, avaliação psicológica e prova de capacidade física. Os selecionados devem realizar curso de formação profissional e avaliação biopsicossocial.

As inscrições estarão abertas até 15 de outubro no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. Os interessados devem preencher formulário e pagar taxa de inscrição de R$ 120.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Apuiarés

A Prefeitura de Apuiarés, no Interior do Ceará, tem concurso público aberto com 126 vagas. Há oportunidades para diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, recepcionista, professor, fiscal, vigia, motorista e agente administrativo.

Os salários variam entre R$ 1.320 e R$ 7.151,98. A carga horária dos profissionais aprovados será entre 20 e 40 horas semanais.

Para se candidatar, os interessados devem se inscrever até 4 de outubro no site do Instituto Consulpam. A taxa para fazer a prova vai de R$ 60 a R$ 140.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Quixeramobim

A Prefeitura de Quixeramobim abriu processo seletivo com 33 vagas de posse imediata, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

O salário para os cargos é de R$ 2.640,00, com carga-horária semanal de 40h. A seleção exige nível médio completo e que o candidato resida na microrregião escolhida para atuar.

Também é necessário curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Os interessados devem se inscrever até 10 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam. A taxa cobrada é de R$ 90,00.

>> Confira o edital completo

Professor da Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) tem concurso público aberto com uma vaga para professor da área de Máquinas e Mecanização Agrícola. A remuneração mensal é de R$ 9.616,18.

Os candidatos devem ter diploma de graduação na área de Agronomia ou Engenharia Agrícola, além de doutorado em Engenharia Agrícola. As inscrições devem ser feitas até 6 de outubro, enviando candidatura exclusivamente para o e-mail secretariaidr@unilab.edu.br.

>> Confira o edital completo

Professores de escolas indígenas

A Secretaria da Educação (Seduc) abriu inscrições de concurso público para professores com lotação em escolas indígenas da rede pública estadual do Ceará. São 200 vagas, que contemplarão 14 etnias: Anacé; Gavião; Jenipapo-Kanindé; Kalabaça; Kanindé; Kariri; Pitaguary; Potyguara; Tabajara; Tapeba; Tapuya Kariri; Tubiba Tapuya; Tupinambá e Tremembé.

Os aprovados receberão remuneração no valor de R$ 6.147,6. A carga horária é de 40 horas semanais, com auxílio-alimentação no valor de R$ 15,87 por dia útil trabalhado, conforme cargo inicial dos servidores do magistério na rede Seduc.

As inscrições estarão abertas até 4 de outubro exclusivamente no site de seleção da Uece. A taxa de inscrição é de R$ 120,00.

>> Confira o edital completo