Programas de residência em saúde com 757 vagas abrem inscrições no Ceará; confira datas e requisitos

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE) abre, nos próximos dias, as inscrições para os programas de residências Multiprofissional e Médica. Ao todo, são ofertadas 757 vagas para profissionais da saúde no Estado.

As duas modalidades de ensino possuem períodos de inscrição diferentes, mas acontecem todas através do site do Ares (Apoio às Residências em Saúde), projeto da Universidade Federal do Ceará (UFC), que coordena o certame. Enquanto a Residência Multiprofissional (Resmulti) inicia o prazo nesta sexta-feira (22), a Residência Médica (Resmed) começa somente no dia 29 de setembro deste ano.

Assuntos relacionados

Já a seleção de ambos os programas é composta por duas etapas: a primeira é um exame escrito de múltipla escolha, e a segunda é a análise curricular com o envio dos respectivos documentos comprobatórios referente a essa fase.

A quantidade de vagas, modalidade de ingresso, áreas da Saúde, requisitos, entre outras informações, também mudam entre os programas de pós-graduação. Confira os detalhes de cada um abaixo.

Residência Multiprofissional (Resmulti)

O programa de especialização seleciona, entre esta sexta-feira (22) e a próxima segunda-feira (25), profissionais formados em diversas áreas da saúde. Para se candidatar, os interessados devem atender aos requisitos descritos no edital, se inscrever através do site do Ares e desembolsar um valor de R$ 300, referente à taxa de participação — há possibilidade de isenção.

No total, são ofertadas 413 vagas, sendo 136 ao componente hospitalar e 277 reservadas ao componente comunitário da iniciativa.

O certame contempla 11 áreas da Saúde. São elas:

Educação Física;

Enfermagem;

Farmácia

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

Medicina Veterinária;

Nutrição;

Odontologia;

Psicologia;

Serviço Social;

Terapia Ocupacional.

O exame escrito está previsto para o dia 2 de novembro, a partir das 14h. Já a fase de análise curricular acontece entre os dias 21 a 29 de novembro. O período letivo da turma está previsto para iniciar em março de 2024.

>> Edital Resmulti

Assuntos relacionados

Residência Médica (Resmed)

O programa seleciona, entre os dias 29 de setembro até as 18h do dia 5 de outubro, profissionais formados em Medicina. Para se candidatar, os interessados devem atender aos requisitos, manifestar interesse através do site do Ares e desembolsar um valor de R$ 300, referente à taxa de participação — que prevê casos de isenção.

Ao todo, são ofertadas 340 vagas, distribuídas em três diferentes modalidades de ingresso. São elas:

Acesso Direto (241 vagas);

Pré-requisito (51 vagas);

Anos Adicionais (48 vagas).

O exame objetivo está previsto para acontecer no dia 2 de novembro, a partir das 14h. Já a etapa de análise curricular acontece entre 22 e 29 de novembro. Os aprovados realizam as matrículas no programa nos dias 30 e 31 de janeiro do próximo ano.

Para dúvidas sobre qualquer um dos programas de residência, a ESP/CE indica entrar em contato pelo endereço de e-mail contato@resmedceara.ufc.br.

>> Edital Resmed: Acesso Direto

>> Edital Resmed: Pré-requisito

>> Edital Resmed: Anos Adicionais