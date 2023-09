PepsiCo abre inscrições para programa de trainee com salário de R$ 10 mil; veja como participar

Oferecendo oportunidades nas mais diversas áreas, a PepsiCo abriu inscrições para o “Next Gen”, seu programa de trainee. Com salário de R$ 10 mil e inúmeros benefícios, a iniciativa busca profissionais pretos e pardos, de qualquer lugar do país, para preenchimento de 11 vagas afirmativas.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter pelo menos dois anos de formação, tendo concluído a graduação até dezembro de 2021. Além disso, também é preciso ter experiência profissional anterior e disponibilidade para mudar-se para outros estados, caso seja preciso.

Vale ressaltar que idade não é um fator avaliado e que não é necessário ter fluência em outras línguas, como inglês ou espanhol.

Assim como a maioria do processo, as inscrições devem ser realizadas virtualmente, até o dia 9 de outubro. Após a candidatura, os interessados enfrentarão outras três etapas, que incluem avaliação individual, dinâmica em grupo online e apresentação de uma ideia inovadora, que acontece de forma presencial.

Para mais informações sobre a seleção, os interessados podem consultar o site da iniciativa.

VAGAS

Contratados, os participantes aprovados deverão ocupar cargos nas áreas de Operações, Vendas, Recursos Humanos, Finanças e Marketing, recebendo salário de R$ 10 mil. A iniciativa ainda oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, programa de previdência privada e assistência médica e odontológica.

De acordo com informações da PepsiCo, as vagas ofertadas pelo "Next Gen" são híbridas, mas é importante reforçar que os candidatos devem ter mobilidade para viajar e residir em outras localidades, já que os aprovados participarão de uma imersão na empresa, onde vivenciarão a rotina do negócio em várias regiões do país.