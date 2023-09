Prefeitura de Fortaleza abre seleção de monitoria para 500 alunos da rede municipal; veja edital

A Prefeitura de Fortaleza está com seleção aberta para 500 alunos do 9º ano do ensino fundamental participarem de um programa de monitoria. As inscrições ocorrem entre essa terça-feira (19) e a quinta-feira (21), quando cada estudante interessado deverá entregar sua ficha de inscrição nas respectivas escolas. Cada selecionado receberá uma bolsa de R$ 200.

O projeto é o Bolsa Nota 10, do programa Juventude Digital. Segundo a gestão municipal, o objetivo é "potencializar o conhecimento dos alunos, por meio da monitoria de atividades desenvolvidas, voltadas para o fortalecimento das ações pedagógicas e de projetos das unidades escolares".

Cada distrito de educação tem seu edital específico, que pode ser acessado no sistema da Prefeitura.

>>> Acesse os documentos

A seleção será feita por uma comissão formada por representantes da comunidade escolar, entre professores, funcionários e pais. O resultado será divulgado no dia 26 de setembro.

Frequência escolar e notas nas avaliações diagnósticas e internas serão fatores decisivos para a escolha dos estudantes do projeto.

"A monitoria será realizada por meio de atividades de ensino e aprendizagem, que contribuem para a formação integral do estudante e despertam o interesse por uma maior absorção de conhecimento, além de contribuir no desempenho estudantil do aluno monitor e do aluno monitorado, visando ao compartilhamento de conhecimento e colaboração mútua e, ainda, criando um networking entre os próprios alunos".