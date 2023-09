Controladoria Geral da Paraíba lança concurso público para auditor fiscal; salário é de R$ 13,5 mil

O edital de concurso público para a Controladoria Geral do Estado da Paraíba foi publicado. Neste sábado (23), a Secretaria de Administração da Paraíba divulgou que o certame terá 12 vagas para auditores fiscais, com salário de R$ 13,5 mil.

O regime de trabalho é de 30 horas semanais. Podem participar candidatos com nível superior nas áreas de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Economia , Engenharia e Tecnologia da Informação.

As inscrições começam no dia 2 de outubro e vão até 6 de novembro de 2023. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200. As provas serão realizadas em 3 de março, das 13h às 18h, em João Pessoa.

No edital está previsto que 10% das vagas são para pessoas com deficiência e 20% aos candidatos que se autodeclararem negros

VAGAS DO CONCURSO

Auditoria de Obras Públicas (2 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para candidatos autodeclarados negros)

Auditoria de Tecnologia da Informação (2 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para candidatos autodeclarados negros e 1 vaga para pessoa com deficiência)

Auditoria Contábil e Finanças Públicas (2 vagas para ampla concorrência)

Auditoria Governamental (2 vagas para ampla concorrência e 1 vaga para candidatos autodeclarados negros)

O concurso será dividido em três etapas. A primeira é de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, Conhecimentos Básicos (comuns a todos os cargos/especialidades), Conhecimentos Específicos (comuns a todos os cargos/especialidades) e Conhecimentos Especializados (relacionados à área/especialidade).

Segunda e terceira etapa são de caráter classificatório. A segunda é o curso de formação,e a última a avaliação de títulos.