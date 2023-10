Gabarito da 1ª fase do Vestibular do ITA 2024 está disponivel; confira

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou, nesta segunda-feira (16), o gabarito da 1ª fase do vestibular 2024. Os candidatos já podem conferir as respostas oficiais e também acessar as notas preliminares e o caderno de provas disponibilizados pela instituição. No total, são ofertadas 150 vagas para o próximo ano no ITA.

Segundo o instituto, os interessados em entrar com recurso de revisão das questões devem solicitar o procedimento nos dias 17 e 18 de outubro.

>> Veja gabarito da 1ª fase do vestibular do ITA 2024

A seleção recebeu 9.076 inscrições, e a abstenção de candidatos registrada na 1ª fase foi de 13,6%.

Veja também

Segunda fase

As provas da 2ª fase acontecerão nos dias 7 e 8 de novembro, entre às 13h e 17h. O exame conta com questões das áreas de Matemática, Química e Física, além da produção de uma redação.

>> Veja as notas preliminares da 1ª fase do Vestibular 2024 do ITA

Vestibular ITA 2024

O Vestibular do ITA prevê o preenchimento de vagas para o 1º ano do Curso Fundamental do Curso de Graduação em Engenharia do ITA e ao CPOR (Curso de Preparação de Oficiais da Reserva).

O vestibular será composto por três fases: