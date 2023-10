Centec abre mais de 2,2 mil vagas em cursos profissionalizantes no Ceará; veja como se inscrever

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abriu 2.243 vagas de cursos profissionalizantes para Fortaleza e Interior do Ceará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira (20) tanto na modalidade presencial quanto online.

As aulas começam na próxima segunda-feira (23), com 26 cursos presenciais e 18 remotos. As cargas horárias são de 40h, 80h e 164h, com aulas de segunda a sexta.

No total, 25 municípios terão cursos:

Acaraú

Amontada

Aracoiaba

Beberibe

Boa Viagem

Brejo Santo

Canindé

Campos Sales

Fortaleza

Fortim

Horizonte

Iguatu

Ipaumirim

Ipu

Itaiçaba

Jucás

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Mauriti

Missão Velha

Piquet Carneiro

Quixeré

Santa Quitéria

Viçosa do Ceará

Já as áreas de atuação possuem grades curriculares como:

Apicultura,

Costureiro,

Energia Solar Fotovoltaica,

Manutenção de Celular,

Redes de Computadores,

Web Design.

Veja também

Inscrições

Para se inscrever nos cursos presenciais, os alunos devem se dirigir aos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) das cidades disponíveis. A lista completa está no site do Centec. Os interessados necessitam de documentação completa e comprovante de cadastro em programas sociais.

Os alunos devem ter a partir de 16 anos e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e atender aos requisitos de escolaridade mínima exigidos por cada curso.

A modalidade online recebe inscrições pelo site do órgão e os documentos seguintes devem ser anexados: