Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.
Estudantes levaram projetos para feira nacional em Brasília em parceria com o Ministério da Educação.
Evento realizado pelo MEC em Brasília reúne 63 instituições e 1.434 expositores, que vão apresentar projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos
As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet
Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino
Novo programa busca ampliar matrículas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio até 2030
O processo seletivo de 2025 é voltado para estudantes das redes pública e privada
Formações acontecem de forma presencial ao longo do mês de julho
O índice é medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar (Sage), do departamento nacional