Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.

Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino 16 de Outubro de 2025
Aluna do Ceará aplica substância em copo para outras estudantes verem reação química durante exposição de projetos, em Brasília. Ao fundo, um professor de óculos observa a cena, e há um estande de paredes brancas

Ceará

Alunos da rede pública do CE criam água sanitária verde, app contra violência e sensor de vazamento

Estudantes levaram projetos para feira nacional em Brasília em parceria com o Ministério da Educação.

Nicolas Paulino 11 de Outubro de 2025
Professora ministrando aula em universidade.

Ceará

Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025

Evento realizado pelo MEC em Brasília reúne 63 instituições e 1.434 expositores, que vão apresentar projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos

Gabriela Custódio e Nícolas Paulino* 07 de Outubro de 2025
Curso de capacitação profissional

Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD

Redação 06 de Outubro de 2025
Alunos dos cursos profissionalizantes do IJCPM conversam entre si na sala de aula.

Papo Carreira

IJCPM oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens do entorno dos shoppings RioMar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet

Redação 02 de Outubro de 2025
Alunos em sala de aula em Fortaleza, onde Dia do Estudante pode se tornar feriado nas escolas

PontoPoder

Proposta de vereadora pode transformar Dia do Estudante em feriado na rede escolar de Fortaleza

Atualmente, suspensão de aulas em 11 de agosto é uma decisão opcional em parte das unidades de ensino

Bruno Leite 12 de Agosto de 2025
Foto de sala de aula de educação profissional cheia de alunos sentados prestando atenção em aula de química, enquanto professor faz explicação em frente a quadro branco cheio de fórmulas

Ceará

MEC quer reduzir juros de dívidas de Estados para tentar triplicar ensino profissional; entenda

Novo programa busca ampliar matrículas em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio até 2030

Nicolas Paulino 28 de Maio de 2025
Estão disponíveis cursos técnicos de administração, informática, enfermagem, desenvolvimento de sistema, entre outros

Papo Carreira

Ceará abre 22,4 mil vagas de Escolas de Educação Profissional; saiba como se inscrever

O processo seletivo de 2025 é voltado para estudantes das redes pública e privada

Redação 02 de Dezembro de 2024
Programa Fortaleza + Futuro

Papo Carreira

Programa Fortaleza + Futuro oferta 1.255 vagas em cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

Formações acontecem de forma presencial ao longo do mês de julho

Redação 21 de Junho de 2024
Educação profissional no Senai-CE

Negócios

Senai Ceará é destaque nacional em índice que avalia maturidade e gestão escolar em 2023

O índice é medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar (Sage), do departamento nacional

Redação 30 de Maio de 2024
