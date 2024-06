Programa Fortaleza + Futuro oferta 1.255 vagas em cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

Em parceria com o Senac e com o Senai, a Prefeitura de Fortaleza abriu inscrições para cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro, nesta sexta-feira (21). Com 1.255 vagas disponíveis, as formações presenciais contemplam diversas áreas, como beleza e tecnologia, e serão realizadas em julho.

Os interessados em participar dos cursos devem se inscrever no site da iniciativa, informando os dados pessoais necessários para efetuar a matrícula. As inscrições seguem disponíveis até o preenchimento das vagas de cada modalidade.

É importante ressaltar que as formações são destinadas a moradores de Fortaleza, que possuam, no mínimo, 16 anos.

CURSOS

Iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o Programa Fortaleza + Futuro oferta cursos relacionados à diferentes setores, incluindo gastronomia, saúde, beleza, gestão e tecnologia da informação.

Entre as formações ofertadas, os interessados podem encontrar os cursos de "Confeitaria Básica", "Culinária para Iniciantes", "Design de Sobrancelhas", "Gestão de Pessoas" e "Informática Básica". Outras formações podem ser conferidas no site do programa.

Com cargas horárias que variam entre 20h/a e 160h/a, as aulas ocorrerão de forma presencial, nas unidades do Senac, do Senai e do SDE, em Fortaleza. Ao final das formações, os alunos receberão certificados.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a SDE através do número de WhatsApp (85) 9 8403-8389.