Academia Enem 2024 prorroga inscrições para 3 mil novas vagas até 24 de junho

O Programa Academia Enem 2024 prorrogou as inscrições até a próxima segunda-feira (24). Três mil novas vagas estão sendo ofertadas para os estudantes que buscam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o Portal da Juventude.

Veja também Papo Carreira Concurso diplomata: como estudar, salário e detalhes da carreira Papo Carreira Programa de trainee da Arco Educação está com inscrições abertas; veja detalhes

O Academia Enem é um programa da prefeitura de Fortaleza, voltado para orientar e preparar estudantes, especialmente os da rede pública de ensino, para ingressar na educação superior através Enem, do Programa Universidade para Todos (Prouni) e vestibulares em geral.

Os interessados devem garantir suas inscrições dentro do novo prazo estabelecido pela prefeitura para garantir os benefícios exclusivos oferecidos pelo programa.

Aulão neste fim de semana

Neste fim de semana (22 e 23), acontecerá mais um aulão no Ginásio Paulo Sarasate. Promovido pela Secretaria Municipal da Juventude em parceria com o Instituto Juventude Inovação, o evento presencial acontece das 13h às 17h30 e contará com aulas de Redação, Química, Biologia, Física, Literatura, Matemática e Filosofia, além de serviço de correção de redação com vagas limitadas.

Os inscritos podem consultar os textos motivadores na última apostila do Academia Enem ou nos temas sugeridos na plataforma FB Online para elaborar a redação.