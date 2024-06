Programa de trainee da Arco Educação está com inscrições abertas; veja detalhes

A Arco Educação, empresa do setor de educação básica, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee. O foco é em profissionais com formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída ou prevista entre julho de 2021 a julho de 2025.

Com opções para trainee de negócios ou comercial, os participantes precisam ter disponibilidade para residir em Fortaleza ou nas cidades de São Paulo e Curitiba. A alocação será definida pela empresa durante o processo.

As inscrições devem ser feitas pelo site do programa até segunda-feira (24).

Segundo a empresa, o Programa de Trainee Arco Educação 2024 oferecerá a oportunidade de vivenciar diferentes áreas da empresa, participando de projetos e outras iniciativas.

Benefícios

Os trainees passarão por um intenso processo de desenvolvimento. Segundo a empresa, os selecionados contarão com "remuneração competitiva" e benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, licença maternidade e paternidade estendidas, auxílio-mudança, Wellhub (Gympass) e Zenklub.

O processo seletivo será composto por seis etapas. O resultado final deve ser divulgado até agosto.