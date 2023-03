Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz certifica formandas de curso em parceria com o Estado

Costureiras formadas em curso oferecido pelo Instituto Myra Eliane (IME) foram certificadas na tarde desta sexta-feira (24), em cerimônia realizada no Espaço Arandu, no Ancuri, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O curso de 40 dias resultou de uma parceria entre o IME, por meio do Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, e o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), do Governo do Ceará. Ao todo, 42 alunas receberam a certificação.

Além da certificação, que contou com a participação da vice-presidente do IME, Aline Félix Barroso, respectivamente, e da titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), Sandra Monteiro, foram expostos alguns dos produtos concebidos pelas formandas.

"A gente está super feliz", disse Aline Félix Barroso, lembrando que esse foi o nono curso promovido pelo Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz e o primeiro de média duração, com a parceria com o Governo. Ela reforçou, ainda, que as formandas saem da capacitação "com alguma produção" e, algumas, já inseridas no mercado de trabalho. "Isso tem sido muito gratificante para a gente", celebrou.

Para 2023, segundo a gestora, o objetivo é "multiplicar por 10 a quantidade de formandos". "Estamos com equipe nova, contratamos uma nova coordenadora, estamos fechando várias parcerias e a ideia é expandir", afirmou. A expectativa é de que novas turmas de outros cursos profissionalizantes sejam ofertados pelo Centro de Formação a partir de abril.

Legenda: A vice-presidente do Instituto Myra Eliane, Aline Félix Barroso, entregou os certificados para as formandas. Foto: Kid Jr.

'Divisor de águas'

Uma das costureiras formadas pelo curso foi Carliane Gardna. Ela, que, antes, empreendia em um salão de beleza, acredita que a nova formação tenha sido um "divisor de águas" em sua história. "A gente teve um apoio muito grande, um maquinário muito bom. Tivemos uma produtividade excelente", resumiu a formanda.

Segundo Carliane, a capacitação "trouxe bastante conhecimento técnico", tanto que, logo após concluir o curso, ela conseguiu um emprego na área. "Só tenho a agradecer. [...] Sem contar que tivemos a oportunidade de conhecer outras pessoas que compartilham da mesma paixão pela costura", compartilhou a costureira.

Legenda: A titular da Secitece, Sandra Monteiro (à dir.) também compareceu ao evento. Foto: Kid Jr.

Presente à cerimônia, a titular da Secitece, Sandra Monteiro, destacou a intenção do Governo de possibilitar que mulheres tenham mais espaços de protagonismo na economia estadual. "Essas mulheres, por meio dessas ações, conseguem ter uma autonomia de conseguir seu próprio emprego ou de empreender. E, com isso, toda a economia do Estado consegue avançar", compreendeu a gestora.

Educação profissionalizante

Inaugurado em 2019, o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz integra o Complexo Educacional Myra Eliane, formado também pelo Centro de Educação Infantil Olga & Parsifal Barroso e o Centro de Arte e Cultura Arandu.

A educação profissionalizante é um dos prismas de conhecimento do Complexo. Por meio do Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, jovens e adultos são inseridos em um contexto de capacitação, com acesso a cursos voltados para o mercado de trabalho.