Senai Ceará é destaque nacional em índice que avalia maturidade e gestão escolar em 2023

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE) ficou em primeiro lugar na evolução da Maturidade de Gestão Escolar no ano passado.

O índice é medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar (Sage) e analisa o avanço de todas as escolas brasileiras do Senai e sua maturidade no cumprimento de indicadores de excelência e gestão e em outros estratégicos.

O Ceará sedia seis unidades de aprendizagem profissional. E, para Sônia Parente, gerente de Educação Profissional do Senai-CE, as escolas se destacaram devido aos investimentos feitos, especialmente, em infraestrutura e recursos humanos.

Veja quais são os Senais no Ceará

Senai Maracanaú;

Senai Centro;

Senai Juazeiro do Norte;

Senai Parangaba;

Senai Barra do Ceará;

Senai Sobral.

"A razão de ser do Senai é atender à indústria e, consequentemente, às demandas da sociedade por uma qualificação profissional. Contribuindo com a empregabilidade dessas pessoas, na indústria e nos demais setores", observa a gerente.

Crescimento gradativo

Parente, no entanto, pontua que o resultado é fruto de um trabalho constante e que não aconteceu "da noite para o dia".

"Demonstra um diferencial porque, entre 27 Senais do Brasil, e outros departamentos regionais, outros estados, que também fazem um excelente trabalho, os Senais do Ceará vêm se destacando. Isso é fruto da gestão de um bom trabalho realizado pelos nossos gestores, pelas nossas escolas. E o mais importante, não é um crescimento da noite para o dia. É fruto de um trabalho que vem sendo realizado e fortalecido. Isso mostra solidez", concluiu Parente.