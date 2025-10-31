Diário do Nordeste
Trabalhadores de uniforme azul e colete laranja trabalham sob tenda na instalação de paineis de energia solar em Icó

Ceará

Projeto realizado em Icó ensina agricultores a usar energia solar e vence prêmio nacional

A iniciativa desenvolvida no Ceará foi reconhecida por premiação realizada por meio de parceria do MEC com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ)

Nicolas Paulino 10 de Outubro de 2025
Curso de marcenaria

Papo Carreira

Projeto de Marcenaria Sustentável oferta oficinas gratuitas a população de baixa renda; saiba mais

O curso será realizado em duas turmas, com 20 vagas em cada

Redação 14 de Maio de 2025
Educação profissional no Senai-CE

Negócios

Senai Ceará é destaque nacional em índice que avalia maturidade e gestão escolar em 2023

O índice é medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar (Sage), do departamento nacional

Redação 30 de Maio de 2024
Aula de curso do programa 'Fortaleza + Futuro', da Prefeitura de Fortaleza

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza oferta 660 vagas para cursos profissionalizantes em janeiro

Formações fazem parte do programa 'Fortaleza + Futuro' e acontecem de forma presencial

Redação 04 de Janeiro de 2024
Cursos

Papo Carreira

Senai oferece 4,5 mil vagas em cursos gratuitos e pagos

As oportunidades são para educação a distância e presencial

Redação 17 de Fevereiro de 2023
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre 540 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos em janeiro

Ação é feita em parceria com o Senac/CE e Senai/CE

Redação 03 de Janeiro de 2023

Opinião

Senai oferta 5 mil vagas em cursos gratuitos no Ceará; veja como se inscrever

Confira lista de oportunidades de qualificação profissional

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 09 de Outubro de 2022
cursos gratuitos senai

Papo Carreira

Senai abre vagas para cursos virtuais gratuitos; saiba como fazer inscrição

Estudantes matriculados terão um prazo de 21 dias para concluir o conteúdo e realizar o desafio final

Redação 17 de Março de 2022
brisanet emprego

Papo Carreira

Brisanet abre mais de 100 vagas para vendedor, técnico reparador e instalador em Fortaleza

A seleção dos candidatos ocorrerá presencialmente no Sine/IDT, no Senai e no Grau Técnico; veja programação

Redação 05 de Janeiro de 2022
Hackaton

Vem Empreender

Maratona premia com até R$ 2 mil soluções tecnológicas para problemas reais

O evento será presencial e gratuito. Com uma programação de palestras, minicursos e orientação profissional

Redação 10 de Novembro de 2021
