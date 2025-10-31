A iniciativa desenvolvida no Ceará foi reconhecida por premiação realizada por meio de parceria do MEC com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ)
O curso será realizado em duas turmas, com 20 vagas em cada
O índice é medido pelo Sistema de Avaliação da Gestão Escolar (Sage), do departamento nacional
Formações fazem parte do programa 'Fortaleza + Futuro' e acontecem de forma presencial
As oportunidades são para educação a distância e presencial
Ação é feita em parceria com o Senac/CE e Senai/CE
Confira lista de oportunidades de qualificação profissional
Estudantes matriculados terão um prazo de 21 dias para concluir o conteúdo e realizar o desafio final
A seleção dos candidatos ocorrerá presencialmente no Sine/IDT, no Senai e no Grau Técnico; veja programação
O evento será presencial e gratuito. Com uma programação de palestras, minicursos e orientação profissional