Senai abre vagas para cursos virtuais gratuitos; saiba como fazer inscrição

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições para cursos virtuais e gratuitos com certificado de conclusão a participantes maiores de 14 anos.

O prazo para conclusão do conteúdo e realização do desafio final é de 21 dias a partir da data de inscrição e o aluno tem acesso às aulas qualquer momento, uma vez que o ambiente virtual de estudo fica disponível 24 horas.

Os cursos ofertados são "Economia circular", Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)", "Preparação para o mercado de trabalho", "Desvendando o BIM", "Empreender Senai", "Desvendando a Blockchain" e "Desvendando a Indústria 4.0".

Também são disponibilizadas gratuitamente as chamadas competências transversais, que são habilidades profissionais necessárias para serem aplicadas na prática, como "Consumo consciente de energia", "Educação ambiental" e "Noções básicas de automotiva".

Passo a passo para efetivação da matrícula em cursos gratuitos

Escolha o curso desejado e clique no ícone "inscreva-se".

Leia o Termo de Compromisso dos Cursos Online e, se estiver de acordo, clique em Concordo.

Preencha o formulário de inscrição e clique em Enviar.

Após a inscrição, o estudante é orientado a aguardar o e-mail com as orientações de acesso, que é enviado até o fim da tarde do dia de início do curso. Caso não o receba, ele deve entrar em contato com eadmatricula@sp.senai.br