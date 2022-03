Colégio Naval abre vagas para mulheres pela primeira vez

O Colégio Naval, instituição de ensino médio da Marinha, está com vagas abertas para mulheres pela primeira vez. Das 129 vagas, 12 são para o sexo feminino. As inscrições abrem dia 21 de março e seguem até 24 de abril.

Entre os requisitos para participar do concurso, os estudantes devem ter o ensino fundamental completo e idade entre 15 e menos de 18 anos até o dia 30 de junho de 2023. Os alunos do Colégio Naval ficam três anos na instituição e passam por formação militar-naval e formação de ensino médio. Os estudantes também recebem uma remuneração de R$ 1.398,30 por mês.

Os interessados devem acessar o site da Marinha, preencher o formulário de inscrição e pagar a taxa no valor de R$100, até dia 4 de maio. A sede do Colégio Naval é em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. As provas são objetivos e o concurso deve ocorrer nos dias 2 e 3 de julho.