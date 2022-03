Veja os concursos com vagas abertas para Marinha, Aeronáutica e Exército do Brasil

Quem quer ingressar nas Forças Armadas do Brasil por meio do Exército, Marinha e Aeronáutica tem algumas oportunidades disponíveis. Ao todo, sete editais estão com inscrições abertas nesta segunda=feira (14), somando 2.958 vagas abertas em várias regiões do país e diferentes níveis de ensino.

As inscrições para entrar na Aeronáutica como sargento vão apenas até esta segunda. Os salários após a conclusão do curso chegam a R$ 5,5 mil.

Ao longo da semana, também serão abertas as inscrições do Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Diário do Nordeste lista abaixo um resumo com as principais informações sobre os processos seletivos com inscrições abertas:

Curso de Formação de Sargentos da FAB

Vagas: 243

Inscrições: até 14 de março

A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou edital de concurso da Aeronáutica para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) em 2023. São 243 vagas de nível médio, divididas nas áreas de controle de tráfego aéreo, mecânica de aeronaves, guarda e segurança, material bélico e equipamento de voo.

Desses postos, os de mecânica de aeronaves, material bélico e guarda e segurança são exclusivos para homens. Os outros podem ser disputados por candidatos de ambos os sexos, desde que atendam aos critérios disponibilizados no edital.

Após a conclusão do curso de formação, os militares passarão à condição de terceiro-sargento, com vencimentos de cerca de R$ 5,5 mil.

As provas escritas e exames como inspeção de saúde, aptidão psicológica e avaliação de condicionamento físico serão realizados em diversos estados. A validação documental, contudo, ocorrerá apenas em Guaratinguetá (SP), na EEAR.

As inscrições foram iniciadas no dia 14 de fevereiro e seguirão abertas até 14 de março no site Divisão de Admissão e Seleção da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Interessados devem pagar taxa de R$ 80 para completar a inscrição.

Veja mais detalhes no edital completo.

Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

Vagas: 960

Inscrições: até 24 de março

A Marinha do Brasil (MB) inicia, nesta segunda-feira (14), a partir das 8h, as inscrições para as turmas I e II de 2023 do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU), prevê 960 vagas, divididas entre dois Centros de Instrução.

Mais da metade das oportunidades será dirigida ao Rio de Janeiro, mas há vagas direcionadas para unidades em Brasília, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.

Interessados devem acessar o site da Marinha e buscar a aba "Concursos para o CFN" para se inscreverem no processo seletivo. As inscrições seguirão abertas até as 23h59 do dia 24 de março, e os candidatos devem pagar taxa de R$ 40 para confirmar participação.

O certame terá diversas fases, como exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos, além do procedimento de heteroidentificação. O calendário com as datas dos eventos ainda não foi divulgado.

Veja mais detalhes no edital completo.

Curso de Cadetes da EsPCEx 2022

Vagas: 440

Inscrições: até 23 de maio

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) divulgou edital de concurso para entrada em 2023. A remuneração do certame pode chegar a R$ 7.315 por mês, e o cadete, após conclusão do curso, será declarado Aspirante a Oficial. Este receberá a graduação de Bacharel em Ciências Militares depois da colação de grau.

Ao todo, são 440 vagas para cadetes, das quais 400 são destinadas a homens e 40, a mulheres. Desses números, parte será reservada a candidatas e candidatos negros. Todos passarão por exame intelectual e outras fases eliminatórias, como avaliação física e psicológica.

A taxa de inscrição custa R$ 100, mas candidatos doadores de medula óssea, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou de família de baixa renda podem requerer isenção do pagamento. Para tal, deverão apresentar documentação que comprove as condições indicadas.

Interessados em participar devem realizar inscrição no site da EsPCEx e ler o edital completo, com todas as datas de eventos em anexo.

ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS (ESA) 2023

Vagas: 1.100

Inscrições: até 5 de abril

A Escola de Sargento das Armas (ESA) 2023 dá início às inscrições para seleção nesta segunda-feira (7) com prazo final no dia 5 de abril. São oferecidas 1.100 vagas para várias áreas com maioria das oportunidades voltadas para indivíduos com nível médio ou que possam comprovar a conclusão até a data prevista para início da formação.

Os candidatos devem se direcionar para as áreas geral/aviação, música e saúde. Sendo que, no caso da última, é necessário ter formação ou está próximo de concluir formação técnica, ou superior em enfermagem.

Para participar da seleção é preciso fazer o pagamento da taxa de R$ 95. É possível solicitar isenção desse valor, entre os dias 7 e 9 de março, caso o interessado seja filho de ex-combatentes, de família em baixa renda ou doador de medula óssea, por exemplo.

As inscrições devem ser feitas por meio do site da ESA com preenchimento do formulário para o cadastro. Confira também o edital completo.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Vagas: 130 vagas

Inscrições: até 20 de abril

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) seleciona estudantes com 130 vagas, sendo 110 destinadas a homens e 20 para mulheres. O curso de formação (CPCAR) equivale ao ensino médio regular e dura três anos. O processo seletivo exige ensino fundamental completo.

A seleção abrange provas escritas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa e Redação. Os participantes também serão avaliados com critérios de saúde, aptidão psicológica, condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental.

Os candidatos aprovados recebem remuneração de R$ 1.044, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

A taxa de inscrição custa R$ 80 e os candidatos devem realizar cadastro no site da Aeronáutica.

CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AVIADORES, INTENDENTES E DE INFANTARIA

Vagas: 85

Inscrições: até 23 de março

O edital da Academia da Força Aérea (AFA) prevê 85 vagas com exigência de nível médio. Os participantes devem ter idade entre 17 e 22 anos (completos até 31 de dezembro de 2023). Depois de formados, o salário pode chegar a R$ 10 mil.

As vagas para intendentes (45 postos) e aviadores (15) são destinadas a candidatos de ambos os sexos, mas a área de infantaria (25) pode ser disputada apenas por homens.

As inscrições para o concurso da Aeronáutica vão de 7 a 23 de março, custando R$90 e devendo ser efetuadas pelo site da FAB. As provas serão realizadas no mês de junho.

Os editais por categoria podem ser conferidos neste link.

Mais concursos em breve

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS MÚSICOS DA MARINHA

Vagas: 25

Inscrições: 16 de março a 27 de abril

O edital do concurso estipula 25 vagas de nível médio para admissão no Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais para 2023. Os candidatos devem ter entre 18 e 24 anos (até 30 de junho de 2023) e altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m.

Entre os dez instrumentos requeridos, estão clarinete, bateria, saxofone, trompete e trombone. Após a formação, os músicos ocuparão o posto de terceiro-sargento, com salário de R$ 5.125,50, e servirão em unidades da Marinha no território nacional durante prazo mínimo de dois anos.

A inscrição custará R$95, devendo ser efetuada pela internet ou presencialmente em postos distribuídos em cidades de todas as regiões do país.

O edital pode ser lido neste link.

CURSO DE FORMAÇÃO DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Vagas: 686

Inscrições: 28 de março a 10 de abril

Em março, a Marinha abrirá outro processo seletivo, para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros da Marinha do Brasil (CPAEAM) em 2022.

Serão ofertadas 686 vagas para interessados em ingressar na instituição, das quais 638 serão reservadas a homens, e 48, a mulheres. Os candidatos devem ter 18 anos completos e 21 anos completos até 30 de junho de 2023.

O concurso será constituído de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, haverá eventos complementares, como inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica, entre outros.

As inscrições serão iniciadas em 28 de março e seguirão até dia 10 de abril, com taxa de inscrição de R$ 40. A prova está prevista para o dia 5 de junho. Após a formação, os aprendizes serão promovidos ao cargo de marinheiro, com vencimentos de R$ 2.294,50.

Leia mais detalhes no edital completo.

