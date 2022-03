Empresa de telefonia oferece bolsas de estudo de graduação para clientes e colaboradores

A empresa de telefonia Oi anunciou a oferta de bolsas de estudo de até 73% aos seus clientes e colaboradores para cursos de graduação, nas modalidades de ensino a distância (EAD) e presencial. São nove cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo com mensalidades de R$ 99 durante todo o curso. Os interessados podem se inscrever por meio deste site até dia 31 de março.

Serão oferecidas 300 vagas para cada curso a distância e 100 vagas para cada curso da modalidade presencial. Após o processo de seleção, o início das aulas é imediato.

Os cursos disponíveis na modalidade EAD são: bacharelado em administração, licenciatura em pedagogia e tecnólogo em processos gerenciais. Já na modalidade presencial, os cursos oferecidos são: bacharelado em administração, licenciatura em pedagogia, tecnólogo em processos gerenciais, tecnólogo em gestão de recursos humanos, tecnólogo em logística, tecnólogo em marketing, com aulas sediadas na cidade de São Paulo.

Os cursos são ministrados pela Faculdade Phorte e aprovados pelo MEC, com duração entre dois anos (tecnólogo) e quatro anos (bacharelado e licenciatura). As bolsas para clientes Oi são válidas do início ao fim da graduação, com mensalidades de R$ 99.

Após as inscrições, os interessados podem optar pelo ingresso via ENEM, vestibular digital ou segunda graduação.