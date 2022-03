IBGE anuncia concurso com 48 vagas para cargo de agente de pesquisas e mapeamento; veja edital

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições de concurso com 48 vagas para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento. Conforme o edital publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (7), os salários iniciais são de R$1.387,50, para uma jornada de 40 horas, sendo 8 diárias. A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.

>> Veja edital completo

Para realizar a inscrição, é preciso ter o nível médio completo e idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. O contratado fará jus ao auxílio alimentação, auxílio transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

As vagas estão distribuídas pelos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Inscrição gratuita

Conforme o documento, as inscrições poderão ser realizadas de forma online ou presencial. Para este processo, não haverá taxa de inscrição.

Para realizar a inscrição de forma online, o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail da Unidade Estadual do IBGE que abrange a localidade da vaga para qual deseja concorrer, juntamente com a cópia do seu documento de identidade e da documentação que comprove cada um dos seus títulos acadêmicos.

Para realizar a inscrição presencialmente, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, apresentando cópia do seu documento de identidade, bem como cópia de cada um dos seus títulos (titulação acadêmica). Os postos de inscrição do IBGE estão relacionados no edital.