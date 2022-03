Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (7)

De olho nos concursos públicos com vagas abertas no Ceará e em âmbito nacional? Veja as inscrições disponíveis essa semana: são cerca de 250 vagas, em áreas como direito e magistério. Os salários podem chegar a mais de R$ 26 mil.

O Diário do Nordeste lista aqui as oportunidades com inscrições disponíveis pelos próximos dias.

DEFENSORIA PÚBLICA

Inscrições: 5 de abril

Vagas: 60

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) está com inscrições abertas para o seu novo concurso público para a Entrância Inicial da carreira de defensor público do Estado. O edital foi divulgado no último dia 21, e disponibiliza 60 vagas.

As inscrições para o concurso terão início na quarta-feira (3), às 10h da manhã e seguirão até 14 horas de 5 de abril de 2022. Elas serão realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A remuneração de um Defensor Público de Entrância Inicial, no Ceará, é de R$ 26.127,17, conforme o portal da transparência do Estado e podem concorrer à vaga, candidatos com diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, tem que ter dois anos, pelo menos, de prática forense.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Inscrições: 11 de março

Vagas: 1

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para a admissão de professor substituto para a carreira do magistério superior.

A vaga corresponde ao Centro de Ciências Agrárias — Fortaleza, departamento de Fitotecnia. As inscrições vão até 11 de março, por meio do email: depfito@ufc.br. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 56,00 a R$ 108,00 e deverá ser efetuado através da Guia de Recolhimento da União.

Inscrições: 9 de março

Vagas: 4

A UFC, em outro edital, também seleciona quatro professores substitutos para o Centro de Ciências (CC) e Faculdade de Medicina (Famed), em Fortaleza. As inscrições ocorrerão a partir desta segunda-feira (7) exclusivamente pela Internet.

São duas vagas para o Departamento de Matemática, no setor de Cálculo Diferencial e Integral, com exigência do título de mestre. Além disso, no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, há uma vaga para o setor de estudo Química Geral, requerendo-se o título de doutor.

Já na Faculdade de Medicina, a vaga é para o Departamento de Medicina Clínica, no setor de estudo Assistência Básica à Saúde do Adulto/Semiologia com exigência do título de doutor.

As vagas são para atividades com jornada de 40h semanais e o edital completo você confere aqui.

Mais concursos em breve

METROFOR

Inscrições: A partir de 21 de março

Vagas: 150 vagas

O Metrofor lançou edital de concurso contemplando nível técnico, superior e médio para o preenchimento de 150 vagas. As inscrições começam no dia 21 de março para cargos como analista de gestão, assistente condutor e assistente técnico, por exemplo. Os salários chegam a R$ 3.731,61.

As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela seleção. O edital ainda aponta a formação de Cadastro Reserva de até 676 candidatos.

Acesse o edital completo aqui.

ESTÁGIO

PREFEITURA DE FORTALEZA

Inscrições: 4 de abril

Vagas: 50

Com inscrições de 16 de março a 4 de abril de 2022, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estagiários do curso de Direito para a Procuradoria Geral do Município (PGM).

São 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75. O processo seletivo será composto por prova objetiva com 40 questões e prova discursiva com 2 questões. As provas serão realizadas no dia 24 de abril, no turno da tarde.

Concurso nacional

ELETROBRÁS

Inscrições: 21 de março

Vagas: 137

O edital do concurso da Eletrobras 2022, publicado no Diário Oficial da União, prevê 137 vagas em níveis médio/técnico e superior para o Rio de Janeiro (Capital) ou Angra dos Reis. Há ainda reserva de vagas para deficientes (5%) e negros (20%).

As inscrições tiveram início na sexta-feira (25) e seguem até 21 de março, no site da Fundação Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa é de R$ 100 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Para o nível superior, são vagas destinadas para cerca de 14 áreas, já no nível médio e técnico são 10 áreas.