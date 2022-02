Concursos do Exército e da Marinha têm 1,4 mil vagas abertas em fevereiro; veja detalhes

Juntas, a Marinha do Brasil e o Exército possuem 1,4 mil vagas para concursos. As inscrições foram abertas neste mês de fevereiro e os salários podem chegar a R$ 7.315, a depender da instituição militar e do cargo.

O Diário do Nordeste preparou um resumo com as principais oportunidades.

Marinha do Brasil

Inscrições : até 24 de março

: até 24 de março Vagas: 960

A Marinha divulgou o edital de abertura das turmas I e II do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, são ofertadas 960 vagas para candidatos do sexo masculino, com formação prevista para 2023. As oportunidades são distribuídas em nove estados, com a maioria no Rio de Janeiro.

As inscrições serão abertas em 14 de fevereiro e seguem disponíveis até o dia 24 de março no site da Marinha, através da aba “Concursos para o CFN”. Os candidatos que desejarem participar devem desembolsar o valor de R$ 40, referente à taxa de inscrição.

O concurso terá exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. O cronograma de datas ainda não foi divulgado.

EsPCEx 2023

Inscrições: de 7 de fevereiro a 23 de maio

Vagas: 440

O edital do concurso EsPCEx 2023 foi divulgado oficialmente pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ao todo, serão 440 vagas para cadetes. As inscrições podem ser realizadas no site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

Desse total, 400 são destinadas a homens e 40 são para mulheres. Enquanto isso, na ampla concorrência são 320 vagas para o sexo masculino e outras 32 para o feminino. O restante, destinado à cota reservada aos candidatos negros, terão 80 para homem e oito para mulheres.

Com objetivo de formar alunos para turma de 2023, o concurso pode ter remuneração de até R$ 7.315 por mês. Com a conclusão do curso, o cadete será declarado Aspirante a Oficial, recebendo, após a colação de grau, a graduação de Bacharel em Ciências Militares.

Com os dados preenchidos na ficha de inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa de R$ 100, segundo a data estabelecida no boleto bancário.

