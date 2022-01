Marinha divulga edital para dois concursos com 960 vagas de nível médio

A Marinha divulgou, nessa terça-feira (18), o edital de abertura das turmas I e II do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Ao todo, são ofertadas 960 vagas para candidatos do sexo masculino, com formação prevista para 2023. As oportunidades são distribuídas em nove estados, com a maioria no Rio de Janeiro.

Distribuição de vagas

580 vagas para o Rio de Janeiro;

100 vagas para Brasília;

60 vagas para Rio Grande (RS);

8 vagas para Belém (PA);

50 vagas para Ladário (MS);

100 vagas para Manaus (AM);

50 vagas para Natal (RN);

8 vagas para Salvador (BA);

4 vagas para Aramar (SP).

Quem pode concorrer?

Podem se candidatar ao concurso somente homens que tenham entre 18 e 21 anos (completos até o dia 30 de junho de 2023).

Os interessados ainda precisam possuir ensino médio completo e ter altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m, além de não ser isento do serviço militar.

Também não pode ser casado ou ter união estável, assim como não ter filhos ou dependentes, e deve permanecer dessa forma durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Órgão de Formação. Confira todos os pré-requisitos no edital.

Valor do soldo

Durante o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, o aprendiz receberá alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Os estudantes ainda receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.303,90, composta por:

R$ 1.105,00 de soldo militar;

R$ 143,65 de adicional militar;

R$ 55,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar, como previsto na legislação em vigor.

Inscrições

As inscrições serão abertas em 14 de fevereiro de 2022, e seguem disponíveis até o dia 24 de março no site da Marinha, através da aba “Concursos para o CFN”. Os candidatos que desejarem participar devem desembolsar o valor de R$ 40, referente a taxa de inscrição.

O concurso terá exame de escolaridade, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. O cronograma de datas ainda não foi divulgado.

Cursos

O Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais tem duração de 17 semanas e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro e, simultaneamente, no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, em regime de internato e dedicação exclusiva até a formatura.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves — Ciampa: 720 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Sul e Sudeste, obedecendo à ordem de classificação;

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília — Ciab: 240 vagas destinadas, preferencialmente, aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, obedecendo à ordem de classificação no concurso.

