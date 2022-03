Confira os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (14)

O Ceará tem três concursos e seleções abertos nesta segunda-feira (14), incluindo vagas para estagiários, pós-graduandos e bacharéis em Direito. Os salários podem chegar a mais de R$ 26 mil.

O Diário do Nordeste lista aqui as oportunidades com inscrições disponíveis pelos próximos dias.

DEFENSORIA PÚBLICA

Inscrições: até 5 de abril

Vagas: 60

A Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) está com inscrições abertas para o seu novo concurso público para a Entrância Inicial da carreira de defensor público do Estado. O edital foi divulgado no último dia 21 e disponibiliza 60 vagas.

As inscrições para o concurso tiveram início na quarta-feira (3), às 10h da manhã e seguirão até as 14 horas de 5 de abril. Elas são realizadas pelo site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A remuneração de um Defensor Público de Entrância Inicial, no Ceará, é de R$ 26.127,17, conforme o portal da transparência do Estado e podem concorrer à vaga, candidatos com diploma de bacharel em Direito, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Além disso, é exigido pelo menos dois anos de prática forense.

Seleções abertas

Mais Infância

Inscrições: até 18 de março

Vagas: 30

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Produção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), abriu inscrições para bolsistas que irão atuar como agentes sociais no programa Mais Infância.

A seleção é para os municípios que ainda não contam com agentes sociais, e para formação de quadro reserva. Podem concorrer estudantes de pós-graduação em instituição de Ensino Superior.

O processo seletivo possui duas etapas eliminatórias, sendo elas avaliação curricular e entrevista, que pode ocorrer de forma presencial ou online.

Às pessoas selecionadas serão ofertadas duas bolsas: uma no valor de R$ 1.800, para 30 horas semanais, e outra de R$ 1.200, para o cumprimento de 20 horas semanais.

As inscrições ocorrem por meio de preenchimento de formulário disponível neste link.

ESTÁGIO

PREFEITURA DE FORTALEZA

Inscrições: até 4 de abril

Vagas: 50

Com inscrições de 16 de março a 4 de abril, a Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estagiários do curso de Direito para a Procuradoria Geral do Município (PGM).

São 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75 e os selecionados receberão bolsa-salário de R$ 950, além de vale-transporte.

O processo seletivo será composto por prova objetiva com 40 questões e prova discursiva com 2 questões. As provas serão realizadas no dia 24 de abril, no turno da tarde.

Mais concursos em breve

METROFOR

Inscrições: A partir de 21 de março

Vagas: 150 vagas

O Metrofor lançou edital de concurso contemplando nível técnico, superior e médio para o preenchimento de 150 vagas. As inscrições começam no dia 21 de março para cargos como analista de gestão, assistente condutor e assistente técnico, por exemplo. Os salários chegam a R$ 3.731,61.

As inscrições serão realizadas pelo site da Fundação Universidade Estadual do Ceará, responsável pela seleção. O edital ainda aponta a formação de Cadastro Reserva de até 676 candidatos.

>> Acesse o edital completo aqui.

