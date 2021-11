Maratona premia com até R$ 2 mil soluções tecnológicas para problemas reais

O Senai Ceará vai realizar, nesta quinta-feira (11), uma maratona de tecnologia aberta ao público. O 1º Hackthon Mundo Senai deve iniciar às 14 horas e para participar, é necessário inscrição prévia.

O evento faz parte da programação do Mundo Senai, que ocorre simultaneamente em todo o Brasil. Os participantes deverão criar soluções tecnológicas para problemas reais da instituição para serem resolvidos pelo público inscrito. A premiação chega a R$ 2 mil.

O evento é gratuito e contará com uma programação de palestras, minicursos e orientação profissional, o evento acontece em unidades do Senai em todo o Ceará (Barra do Ceará, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte).

Como deve funcionar a maratona da premiação?

A maratona teve início no dia 8 de novembro, de forma online, com os participantes inscritos, para detalhar os desafios, promover integração e alinhamento das equipes. Os pitches deverão ser enviados até o dia 10/11.

No dia 11/11, a partir das 14h, as equipes estarão presencialmente no Senai Barra do Ceará para apresentar os projetos em formato de pitche. A divulgação dos vencedores ocorrerá após as apresentações.

Veja a lista de desafios propostos

1 - Começou meu curso e agora?

Quais os dias de aula? Quem são meus professores? Posso conhecer minha turma? Quais módulos vou estudar? Onde posso acessar os conteúdos que o professor disponibiliza?

Esses são alguns dos questionamentos que os alunos do Senai fazem diariamente. Por isso, o Senai busca uma resolução para deixar todas essas perguntas respondidas.

2 - Testando os conhecimentos do aluno

Muitos cursos técnicos do Senai exigem um conhecimento prévio do assunto que o curso trata, porém, algumas pessoas possuem esses conhecimentos, mas não conseguem provar por meio de certificados.

Dessa forma, é aplicado testes para garantir que a pessoa possui tal experiência. Diante disso, buscamos uma maneira fácil de explicar e aplicar essa prática.

Objetivos do prêmio

O Hackathon Mundo Senai tem o objetivo de proporcionar a participação e engajamento do público geral a um momento de troca de conhecimentos e experiências, além de disseminar e fortalecer a cultura de inovação e tecnologia ao público geral.

O prêmio também irá fortalecer o ecossistema de inovação cearense e incentivar a comunidade de escolas públicas a participar de momentos de inovação. Assim como, deverá sensibilizar estudantes, professores, técnicos e dirigentes de instituições de educação públicas cearenses e brasileiras quanto à importância da inovação no ambiente escolar.

PROGRAMAÇÃO ONLINE

08h às 10h - Esquenta Mundo Senai

10h às 12h - Palestras Especiais

12h às 12h30 - Premiação Mundo Senai Challenge

PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL

Mundo Senai Fest

Senai Barra do Ceará

13h às 18h - Just Dance

13h às 18h - Experiência Mundo Senai

14h às 15h - Hackathon Mundo Senai

16h às 18h - Gameday Mundo Senai de Mobile Legends

Senai Maracanaú

13h às 18h - Just Dance

13h às 18h - Experiência Mundo Senai

14h às 15h - Projeto Integradores

Senai Juazeiro do Norte

17h às 21h - Projeto Integradores

17h às 21h - Experiência Senai

19h às 21h - Minicursos Presenciais

Senai Sobral

13h às 18h - Projeto Integradores

13h às 18h - Experiência Senai

13h às 18h - Minicursos Presenciais

Parangaba e Jacarecanga

Minicursos Online