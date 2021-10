Senai oferta mais de 3 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

O Senai Ceará está ofertando mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos na modalidade Educação a Distância (EAD). As aulas terão início no dia 18 de outubro.

Estão disponíveis vagas para os cursos:

Assistente Administrativo;

Assistente de Operações Logísticas;

Assistente de Recursos Humanos;

Assistente de Controle da Qualidade, Controlador e Programador de Produção;

Almoxarife;

Montador de Equipamentos Eletrônicos;

Operador de Computador;

Desenhista de Produtos Gráficos Web.

Com as aulas a distância, o aluno terá acesso aos conteúdos em tempo integral e poderá fazer seu cronograma de estudos, conforme sua disponibilidade de tempo.

Quais os requisitos para participar?

Os interessados devem estar atentos aos requisitos de participação do curso.

É necessário ter Ensino Fundamental completo a partir do 5º ano;

Ter mais de 14 anos;

Ter acesso a equipamento para realização do curso, como computador, notebook, smartphone, tablet ou similar;

Efetuar autodeclaração de baixa renda;

Como se inscrever?

Para se inscrever nos cursos gratuitos é necessário entrar no site do Senai e realizar a matrícula com os dados pessoais do aluno.

Senai e Empregabilidade

Segundo a instituição, sete em cada 10 ex-alunos de cursos técnicos do SENAI estão empregados, mesmo diante de um cenário de desemprego. Entre as áreas com maior empregabilidade estão: automotiva, de refrigeração e climatização, mineração, energia, automação e mecatrônica e metalmecânica.