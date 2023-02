Senai oferece 4,5 mil vagas em cursos gratuitos e pagos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu 4.570 mil vagas para cursos gratuitos e pagos em todo o Brasil. As informações são do Metrópoles.

As vagas para os cursos estão abertas no formato de educação a distância (EAD) em todo o Brasil, e presencialmente nos estados do Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Confira vagas por estado:

Espírito Santo

O Senai-ES oferta 2.554 vagas, sendo 2.263 oportunidades em 29 cursos presenciais nos períodos matutino, vespertino e noturno, e 291 vagas para quatro cursos na modalidade educação a distância.

O Futuro.Digital, novo marketplace de educação profissional e superior do Senai, tem 250 vagas abertas nesta semana. São mais de 300 cursos e certificações para EAD, porém com vagas limitadas no site.

Paraná

No Senai do Paraná, são 1.464 oportunidades, sendo 1.216 vagas para cursos presenciais e 248 vagas em cursos no formato de educação a distância.

Pernambuco

O Senai-PE está com mais de 240 vagas abertas para cursos de aperfeiçoamento com início previsto para fevereiro. As vagas são para as unidades nas cidades de Recife, Paulista, no Cabo de Santo Agostinho, e em Caruaru.

Rio de Janeiro

A Firjan Senai oferta 62 vagas para cursos na área de alimentos e bebidas (10), audiovisual e animação digital (14), automação e mecatrônica (6), automotiva (4), construção civil – edificações (4), eletroeletrônica (5), energias renováveis (1), gestão (1), logística (5), metalmecânica – mecânica (4), metalmecânica – soldagem (1), petróleo e gás (1), refrigeração e climatização (1), TI – software (4), e vestuário (1).