Senai oferta 5 mil vagas em cursos gratuitos no Ceará; veja como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Ceará está com inscrições abertas para 5 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional, na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e com duração de 160 horas/aula.

Veja os cursos gratuitos disponíveis:

Assistente Administrativo - EAD - 160h

Assistente de Recursos Humanos - EAD - 160h

Assistente de Contabilidade - EAD - 160h

Assistente de Operações Logísticas - EAD - 160h

Operador de Computador - EAD - 160h

Interessados podem se cadastrar na página especial do site da instituição até o dia 16 de outubro ou enquanto houver vaga disponível. As aulas começam no dia 17 deste mês.

Os cursos dão direito a um certificado que confere ao aluno uma ocupação reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).