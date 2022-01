Brisanet abre mais de 100 vagas para vendedor, técnico reparador e instalador em Fortaleza

O grupo Brisanet abriu mais de 100 vagas para vendedor, técnico reparador e instalador de comunicações em Fortaleza. O processo seletivo presencial será feito nos próximos três dias, iniciando nesta quinta-feira (6) com a captação de currículos das 8h às 10h.

No primeiro dia, os candidatos interessados nos cargos devem procurar o Sine/IDT no bairro Papicu para entregar o currículo comprovando experiência na área.

Já na sexta (7), o mesmo processo será realizado no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Barra do Ceará, enquanto no sábado (8) ocorrerá no Grau Técnico do bairro Montese.

A cearense Brita conta, atualmente, com um milhão de assinantes em sete estados do Nordeste, somando cerca de 7,5 mil empregados, tendo 4 mil deles sendo contratados somente em 2021.

SERVIÇO

Captação de currículos - Brisanet

06/01 - 8h

SINE/IDT

Rua Valdetário Mota, 970 - Papicu

07/01 - 8h

Senai

Avenida Francisco Sá, 7221 -Barra do Ceará

08/01 - 8h

Grau Técnico

Rua Barão de Sobral, 712 - Montese