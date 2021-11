Brisanet ganha leilão 5G na região Nordeste e Centro-Oeste

Num lance surpreendente, a cearense Brisanet, maior provedora de telecomunicações da região nordestina, acaba de ganhar o lote C-4 do leilão 5G, que está sendo realizado na tarde desta quinta-feira (4), na sede da Anatel, em Brasília.

A Brisanet ofereceu pelo lote R$ 1,25 bilhão, com ágio de mais de 13 mil por cento.

O lote C-4 abrange a Região Nordeste, área onde já atua a empresa controlada pelo empresário José Roberto Nogueira. A operação será na frequência de 3,5% megahertz.

Para os operadores do mercado financeiro, a vitória da Brisanet não surpreende, porque ela fez, recentemente, uma chamada de capital que reforçou seu caixa exatamente para participar do leilão 5G.

Imediatamente depois, a Brisanet ganhou a disputa pelo lote C-5, que abrange a Região Centro-Oeste.

Foi uma grande vitória da empresa cearense, que agora se inclui entre as maiores do Brasil e se torna mais uma empresa operadora de telefonia móvel.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, tão logo tomou conhecimento, por esta coluna, da vitória da Brisanet, enviou a seguinte mensagem para o sócio controlador da empresa, José Roberto Nogueira:

"Prezado amigo Roberto, espetacular sua vitória no leilão do 5G, ocorrido agora. Em nome de toda a indústria cearense, parabenizo você e todos os que fazem a Brisanet. Vocês são orgulho do Ceará e do Nordeste".