Projeto realizado em Icó ensina agricultores a usar energia solar e vence prêmio nacional

Uma iniciativa de educação tecnológica para moradores do Centro-Sul cearense recebeu, na última segunda-feira (7), um reconhecimento nacional. O projeto de capacitação “Gente de Casa: qualificação profissional para a Economia Verde em Icó” venceu o 1º lugar nacional do Prêmio “Educação Profissional para a Economia Verde”.

A premiação é uma parceria do Ministério da Educação (MEC) com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), que reconhece projetos inovadores na área de educação profissional e tecnológica voltados para a transição do Brasil para uma economia mais sustentável.

O prêmio foi entregue durante a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, megaevento, ocorrido nesta semana, em Brasília, que funciona como uma feira para 400 projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos em salas de aula e laboratórios de instituições que ofertam educação profissional e tecnológica (EPT) em todo o Brasil.

O “Gente de Casa”, desenvolvido desde o fim de 2024, qualificou cerca de 50 pessoas - incluindo quatro mulheres e duas pessoas com deficiência - da zona rural de Icó nos cursos de eletricista instalador residencial e instalador de sistemas fotovoltaicos. Ao fim da capacitação, metade da turma foi contratada.

A ação foi conduzida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Ceará (Senai CE) em parceria com a QAir Brasil, empresa privada de energia renovável que atua em mais de 20 países, com apoio da Prefeitura Municipal.

Na execução, além das capacitações, prédios públicos cedidos pelo município para as aulas passaram por melhorias na infraestrutura, e a empresa abriu o canteiro de obras para as atividades práticas.

Maurício Barreira, gerente do Senai Cariri, destacou a inclusão, a geração de emprego e renda na própria comunidade induzida pela iniciativa.

“São pessoas que vivem mais na zona rural, que atuavam em agricultura, no sítio de casa, comerciantes que queriam trocar de carreira e alguns jovens que estavam saindo do Ensino Médio. Tivemos essa diversidade dos alunos”, ressalta.

Ao todo, o concurso teve 12 projetos inscritos. Para o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, eles buscam ligar questões ambientais à qualificação profissional, resultando em “um grande feito para a sociedade”.

Legenda: Metade da turma formada foi absorvida como mão de obra local de parque solar na cidade Foto: Divulgação/Senai

Por que Icó foi escolhida?

Para Nathanee Batista, coordenadora de projetos sociais da QAir Brasil, o prêmio reconhece não só o trabalho técnico, mas o impacto que ele gerou na vida das pessoas atendidas.

“Foi um trabalho a várias mãos, do Senai, dos alunos, da equipe em campo. O resultado é a gente conseguir levar esses alunos que fizeram o curso para o mercado de trabalho, que é o nosso principal objetivo: fomentar a educação e, por meio dela, transformar vidas”, afirma.

Legenda: Alunos tiveram formação em equipamentos públicos cedidos pela Prefeitura de Icó Foto: Divulgação/Senai

Segundo ela, nos processos de instalação de complexos fotovoltaicos, demandas espontâneas por cursos de qualificação profissional partem da própria comunidade circunvizinha, sobretudo da juventude.

“Precisamos dessa escuta de qualidade para entender qual é a necessidade do outro. A gente ouviu as comunidades e, a partir disso, fizemos a implantação desses cursos”, garante.

Atualmente, a empresa está construindo em Icó o Complexo Bom Jardim, com capacidade de produção de 189 MW de energia. O planejamento é que a operação comercial inicie ainda em 2025. No Ceará, a QAir já tem um parque instalado em Trairi, e outra unidade no Rio Grande do Norte, nos municípios de Afonso Bezerra e Macau.

Icó foi selecionada para o empreendimento devido à localização privilegiada, que possui radiação solar entre as mais altas do país. O empreendimento deve contribuir para a economia da cidade, que tem cerca de 68 mil habitantes.

Legenda: Nathanee Batista e Maurício Barreira receberam prêmio em Brasília Foto: Nícolas Paulino

Demais premiados

Além do Senai Ceará, o concurso Educação Profissional para a Economia Verde teve mais dois vencedores:

2º lugar: “Doce Andirá: curso de formação inicial e continuada de produtora de doces e compotas em seis comunidades quilombolas do Rio Andirá, Barreirinha (AM)”, projeto do Instituto Federal do Amazonas (IFAM) - campus Parintins.

3º lugar: “Programa de Qualificação em Eletromobilidade: parceria Senai e BYD”, apresentado pelo Senai Camaçari, na Bahia.

*O repórter viajou a Brasília a convite do MEC.