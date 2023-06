Prefeitura de Fortaleza disponibiliza 575 vagas para cursos profissionalizantes no mês de julho

A Prefeitura de Fortaleza abriu vagas para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro. São ofertadas, gratuitamente, 575 vagas para cursos com carga horária entre 16h/a e 160h/a.

As inscrições, abertas nesta quarta-feira (21), podem ser feitas através do site do programa até que sejam preenchidas as vagas de cada modalidade.

Para julho, o programa está ofertando capacitações em áreas como moda, gastronomia, gestão e tecnologia da informação.

Os cursos serão realizados de forma presencial e online nas unidades do Senai Ceará. Ao final da capacitação, os alunos recebem certificado.

CURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Senai Jacarecanga

Gastronomia

Dindim Gourmet (16h) | Noite - EAD

(16h) | Noite - EAD Docinhos Clássicos e Gourmets (20h) | Noite - Presencial e EAD

Gestão

Excel Básico (40h) | Tarde - Presencial e EAD

(40h) | Tarde - Presencial e EAD Gestão Financeira (60h) | Noite - Presencial

(60h) | Noite - Presencial Noções de Telemarketing (60h) | Tarde ou noite - Presencial e EAD

(60h) | Tarde ou noite - Presencial e EAD Técnicas Administrativas (60h) | Tarde - Presencial

Tecnologia da Informação

Cabista de Sistema de Telecomunicações (160h) | Manhã ou tarde - Presencial

Senai Centro

Gastronomia

Fabricação de Pizzas (40h) | Noite - Presencial

(40h) | Noite - Presencial Salgados para Festas (40h) | Noite - Presencial e EAD

Tecnologia da Informação

Instalador e Reparador de Fibras Ópticas (160h) | Manhã - Presencial

(160h) | Manhã - Presencial Instalador e Reparador de Linhas e Sistemas de Telefonia (160h) | Tarde - Presencial

Senai Parangaba

Moda

Técnicas de Encaixe, Risco e Corte em Tecido (60h) | Noite - Presencial

Senai Barra do Ceará

Gestão

Informática Básica (40h) | Manhã ou tarde - Presencial

DOCUMENTAÇÃO

Os interessados devem apresentar:

Documento oficial com foto (RG);

CPF;

Comprovante de escolaridade e de residência.

Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas no site Mais Futuro até que sejam preenchidas as vagas de cada modalidade.

Os interessados também podem entrar em contato pelo telefone 0800 222 3656, pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br ou pelo WhatsApp (85) 98403-9559.

SERVIÇO

Programa Fortaleza + Futuro

Telefone: 0800 222 3656

WhatsApp: (85) 98403-9559 (não recebe ligações)

Local: Unidade de Atendimento do Desenvolvimento Econômico (Av. Santos Dumont, 2500 - Aldeota - entrada pela rua Tibúrcio Cavalcante)