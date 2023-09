Prefeito se joga na plateia e acaba caindo no chão durante show em Senador Pompeu

O prefeito de Senador Pompeu, Maurício Pinheiro, se empolgou na festa de aniversário da Cidade, que ocorreu nesse fim de semana. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Maurício se joga para a plateia, mas acaba caindo no chão.

A festa celebrou os 127 anos de emancipação política no Município. Nas imagens registradas por pessoas em torno do palco, é possível ver o prefeito levantando e voltando ao palco do evento, sem ferimentos graves aparentes.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Prefeitura, nesta segunda-feira (4), que informou que Maurício Pinheiro passa bem.

Nas redes sociais, o prefeito parabenizou a Cidade: "que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu".