Justiça do Trabalho suspende atividades presenciais em prédio no Centro de Fortaleza para reforma

O prédio da Justiça do Trabalho, localizado no Centro de Fortaleza, passará por uma reforma a partir de 11 de setembro até 19 de dezembro deste ano. Com isso, as atividades presenciais do edifício Dom Hélder Câmara serão suspensas e transferidas para outras unidades. Comunicado foi publicado na tarde dessa sexta-feira (1°).

Conforme a Justiça do Trabalho, as atividades presenciais das unidades instaladas no Edifício Dom Hélder Câmara serão deslocadas para o Edifício Des. Manoel Arízio de Castro, com endereço na Av. Duque de Caxias, 1150, Centro, ou para o prédio-sede do TRT-7, situado na Av. Santos Dumont, 3384, Aldeota.

Já o funcionamento das Varas Trabalhistas, alocadas no prédio-sede do Tribunal, terá o acesso do público externo feito pela entrada da Avenida Santos Dumont. Segundo o órgão, atendimentos também estarão disponíveis no Balcão Virtual, das 8h às 15h.

Veja para onde as atividades das Varas Trabalhistas serão realocadas