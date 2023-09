Com inauguração em 28 de setembro, Shopping Giga Mall é novo espaço para a moda

Com conceito arrojado e diferenciais que prezam pelo conforto para lojistas e clientes, o Shopping Giga Mall será inaugurado no próximo dia 28 de setembro. O empreendimento busca se posicionar como um novo polo da moda no Ceará.

Entre os diferenciais do projeto, está o Hub de Inovação para Lojistas, espaço projetado para potencializar o sucesso dos empreendedores. O local irá contar com palestras e cursos essenciais para o dia a dia, além de estúdio profissional de fotografia, para que as coleções das marcas sejam registradas com a melhor qualidade possível.

Até a data da inauguração, os lojistas interessados em investir no Giga Mall terão condições especiais. Para mais informações, basta entrar em contato via WhatsApp: (85) 2525-2100.

No subsolo do Giga Mall, há uma rodoviária com 70 vagas para ônibus de excursões de moda. A partir disso, se abrem oportunidades para que lojistas e vendedores de todo o país possam conhecer o local.

O Giga Mall está localizado no coração do bairro Messejana. Com acesso pelas rodovias BR 116, BR 222 e CE 040, o shopping oferece localização privilegiada para lojistas e excursões.

Totalmente climatizado, o local conta também com sete elevadores modernos, cada um com capacidade para 25 pessoas, além de escadas rolantes nos espaços.