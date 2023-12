Suspeito de manter refém em assalto no Interior do Ceará é solto um dia após o crime

Um homem suspeito de fazer uma funcionária de loja refém durante assalto em Senador Pompeu, no interior do Ceará, foi preso na noite de quarta-feira (6), em Fortaleza, mas solto logo em seguida. A prisão ocorreu um dia após o crime, o que foi citado como um dos elementos para que não se realizasse o flagrante.

A identidade do suspeito de 23 anos não foi informada pelas autoridades. A decisão da soltura foi tomara pelo delegado de uma delegacia plantonista na Capital.

Em nota, a Polícia Civil explicou o que teria reforçado a decisão: "Em razão do lapso temporal entre a data da ocorrência em que o indivíduo é suspeito, e a data da captura, a autoridade policial decidiu pela não lavratura do auto de prisão em flagrante delito, por entender que o conduzido não se encontrava mais em estado flagrancial, conforme o que estabelece o artigo 302, do Código de Processo Penal".

Crime no Interior

O assalto foi realizado em uma loja de Senador Pompeu, ainda no início da terça-feira (5). Na ocasião, dois homens levaram a refém a um veículo em frente ao estabelecimento. A ação foi gravada por moradores da região.

A vítima foi liberta e resgatada por agendes às margens da BR-226, assim como o carro foi apreendido.

Agora, com um inquérito registrado, a Delegacia Regional de Senador Pompeu seguirá com as investigações.

Confira abaixo a nota completa da Polícia Civil do Estado do Ceará:

