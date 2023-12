Chefe de facção criminosa em Fortaleza que tinha quatro mandados de prisão é capturado

Francisco Anderson Rabelo da Silva, de 40 anos, apontado como chefe de uma facção criminosa carioca que atua em Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na última quarta-feira (6).

'Nem Gato', como é conhecido, tinha quatro mandados de prisão em aberto - por integrar organização criminosa e homicídios - e foi localizado em uma residência que ele utilizava para se esconder, em Beberibe, no Litoral Leste do Estado.

Com o suspeito, foram apreendidas duas armas de fogo (um revólver e uma pistola), cinco carregadores, 202 munições de calibres diversos, seis aparelhos celulares, um colete balístico, uma máscara, uma balaclava e um carro de luxo.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, Francisco Anderson foi autuado em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação. "A Polícia Civil seguirá com as investigações com foco em identificar a participação dele em outros crimes, bem como identificar os demais partícipes do grupo criminoso do qual ele se encontrava à frente", informou a Instituição.

As investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) identificaram que 'Nem Gato' é um dos responsáveis pelo tráfico de drogas e por ameaças a moradores locais, nos bairros Serrinha, Dias Macedo e Itaperi, em Fortaleza.

Conversas criminosas

'Nem Gato' já foi alvo de denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE), à Justiça, pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os investigadores do Gaeco encontraram conversas de negociações de drogas entre 'Nem Gato' e comparsas, durante interceptações telefônicas da Operação Gênesis - que investiga grupos criminosos constituídos por policiais no Estado.

Mesmo quando estava preso, 'Nem' continuava a liderar um braço da facção carioca em Fortaleza. "No curso das interceptações, restou claro que Francisco Anderson Rabelo da Silva ('Nem Gato' ou 'Nem') é traficante contumaz e lidera, de dentro da penitenciária, um pequeno grupo de indivíduos que atuam diuturnamente no tráfico ilícito de drogas", concluiu o Gaeco, em denúncia formulada em março de 2022.