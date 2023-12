Polícia Civil prende suposto chefe de grupo criminoso responsável por crimes na Grande Fortaleza

Homem que é investigado como chefe de um grupo criminoso com atuação na Grande Fortaleza foi preso, nessa quarta-feira (6), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Allan Erbe Moreira de Sousa Silva, conhecido como Klismann, de 28 anos, foi detido por equipes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú e do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), que cumpriram mandado de prisão preventiva por crime de homicídio. A prisão foi realizada no bairro Parque São José, na Capital. Na ação, uma pistola foi apreendida.

O homem é apontado como cabeça de um grupo criminoso atuante em Maracanaú e em Fortaleza, além de ser investigado por homicídios ocorridos em Caucaia.

Mais detalhes sobre a prisão do suspeito serão divulgados em coletiva de imprensa marcada para esta manhã, na sede da PC-CE, na Capital.