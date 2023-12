Homem é preso com cerca de 355 kg de maconha escondidos em carro na CE-350

Um homem de 37 anos foi preso com cerca de 355 kg de maconha estocados dentro de um carro durante uma fiscalização na rodovia CE-350 nesta terça-feira (5). A apreensão foi realizada em Cascavel, na Grande Fortaleza, por agentes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os policiais realizaram uma abordagem preventiva e constaram que o interior do automóvel estava repleto de tabletes da droga tanto no porta-malas quanto no banco traseiro.

Veja também

O motorista do carro, natural do Rio Grande do Norte, foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A PMCE informou na noite desta terça que o procedimento ainda estava em andamento. Não foi informado de onde o homem veio e nem para onde ele levaria os entorpecentes, que pesavam cerca de 1 kg cada.