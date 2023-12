Comerciante é assassinado em condomínio popular após operação contra facção em Caucaia

Poucas horas após Forças de Segurança do Estado saírem de um condomínio popular em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um comerciante de 46 anos foi assassinado a tiros, na última segunda-feira (4). A Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), investiga o crime.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil deflagraram uma operação contra um braço de uma facção criminosa carioca que controla o Residencial Pabussu, que fica localizado no bairro Padre Júlio Maria, na manhã da última segunda (4). Dois suspeitos foram presos em flagrante e cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A reportagem apurou que o homem de 46 anos não tinha passagem pela Polícia e era proprietário de um mercadinho, dentro do Residencial.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou que "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas, na tarde dessa segunda-feira (04), para atender uma ocorrência de homicídio".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), da Delegacia Metropolitana de Caucaia, que seguirá com as investigações para elucidar os fatos."

Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com o trabalho policial, com informações que podem ser enviadas para o número 181, o Disque Denúncia; ou para (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde também podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; e ainda para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Veja também

Facção controla serviços no condomínio

A operação do MPCE e da Polícia Civil, no Residencial Pabussu, visava desarticular uma organização criminosa que controla a entrada e saída de moradores do condomínio e restringe o acesso a água, gás e internet a certos fornecedores.

5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local. Dois suspeitos acabaram presos em flagrante, por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Segundo o MPCE, a operação "aconteceu após denúncias de que membros de uma facção criminosa estariam controlando a entrada e a saída de moradores do condomínio". A reportagem apurou que o condomínio popular era alvo de disputas entre duas organizações criminosas, até que a facção carioca dominou o território para realizar o tráfico de drogas e impôs novas regras.

A operação foi coordenada pela 16ª Promotoria de Justiça de Caucaia, através do promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, com apoio da Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil.

Guerra entre facções na região

A reportagem apurou também que o Residencial Pabussu é palco de um confronto entre duas facções criminosas. Uma facção de origem carioca controla o território e tem sofrido ataques de uma facção cearense.

Em uma das ações criminosas, vários tiros foram efetuados e um veículo foi incendiado e arremessado contra o portão do condomínio, que tombou, na noite de 12 novembro último.