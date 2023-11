Criança e PM mortos, tiroteios e carro incendiado: fim de semana é marcado por violência na RMF

O fim de semana foi marcado por violência na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma criança de 9 anos e um policial militar foram assassinados em tiroteios que também deixaram várias pessoas feridas, e um carro foi arremessado contra o portão de um condomínio e incendiado.

A reportagem recebeu dados, de uma fonte da Polícia, que o Estado registrou pelo menos 19 homicídios e 4 achados de cadáver (com causa da morte ainda a ser definida), entre a última sexta-feira (10) e o domingo (12). Destes, 11 assassinatos e 2 achados de cadáver ocorreram na Grande Fortaleza.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi questionada sobre o fim de semana violento, mas não se manifestou, até a publicação desta matéria.

Duas fontes da SSPDS confirmaram à reportagem que as ações criminosas têm ligação com a disputa entre facções por território para o tráfico de drogas. Dois grupos de origem cearense e uma facção oriunda do Rio de Janeiro estão envolvidos nos confrontos.

Veja também

Policial militar assassinado em festa

Em uma das ocorrências da Região Metropolitana de Fortaleza, um policial militar e outra pessoa foram mortas e outras seis pessoas ficaram feridas, em uma casa de shows na Avenida Padre José Holanda do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú, na madrugada do último sábado (11).

Segundo informações preliminares, dois homens passaram em uma motocicleta efetuando disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam na festa. O cabo da Polícia Militar do Ceará Jeison Feitosa Bezerra, de 37 anos, e outra pessoa não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou nota de pesar sobre a morte do militar, que tinha 14 anos de carreira: "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".

Criança morta em Guaiúba

Em outro tiroteio, uma criança de 9 anos foi morta e outras cinco pessoas ficaram baleadas, em Guaiúba, na noite do último sábado (11). Informações preliminares dão conta que a vítima estava em uma festa de aniversário, quando foi baleada.

A Polícia Militar iniciou diligências sobre a ação criminosa e prendeu em flagrante dois homens, de 22 e 26 anos, em abordagens distintas, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidas uma pistola e 32 munições calibre Ponto 40. A participação da dupla no tiroteio é investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Carro incendiado em condomínio

No último domingo (12), um ataque criminoso assombrou moradores de um condomínio no bairro Novo Pabussu, em Caucaia, também na Região Metropolitana de Fortaleza.

A reportagem apurou que criminosos efetuaram vários disparos em um portão de um condomínio e depois arremessaram um veículo contra o mesmo portão. O carro, depois, foi incendiado.

A SSPDS confirmou, em nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias de um ocorrência de dano, que aconteceu nesse domingo (12), no município de Caucaia".

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionados para atender a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil responsável pela área."

A Pasta reforçou "a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), para repassar mais informações sobre o fato. O BO pode ser feito, presencialmente, em qualquer delegacia, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, que atende todo o Ceará, a qualquer hora do dia ou da noite".