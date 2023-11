Tiroteio em casa de shows de Maracanaú termina com dois mortos; PM está entre as vítimas

Um ataque a tiros resultou em duas pessoas mortas e outras seis feridas na madrugada deste sábado (11) em uma casa de shows na Avenida Padre José Holanda do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú.

Segundo informações obtidas pelo Diário do Nordeste junto a equipes de segurança, duas pessoas morreram, sendo um policial militar de 37 anos que estava de folga e outro homem, e seis ficaram feridas.

De acordo com imagens da câmera de segurança de um posto de gasolina ao lado da casa de shows, uma dupla trafegava de moto pela via. Ao passar em frente à casa de shows, o passageiro efetuou diversos disparos contra o estabelecimento, atingindo pelo menos oito pessoas.

Houve troca de tiros com seguranças do local, mas a dupla conseguiu fugir.

Após os disparos, dois homens morreram no local, incluindo o policial militar, ainda sem identidade confirmada pela polícia. Os seis sobreviventes baleados foram atendidos inicialmente no Hospital Municipal João Elisio de Holanda, também em Maracanaú.

Um deles já recebeu alta após procedimento no pé, enquanto outros cinco foram encaminhadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF). As vítimas e os sobreviventes ainda não foram identificados.

O evento realizado na casa de shows Complexo Botecaria foi de funk e teve como principal atração da noite MC Pierre, funkeiro da cidade de São Paulo. O cantor ainda fez outras duas apresentações em Fortaleza.

O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber os detalhes do caso e ao IJF para acompanhar o estado de saúde das vítimas.

A SSPDS está tratando o caso como um duplo homicídio, e informa que as forças de segurança já fizeram diligências no local para investigar o caso.

Confira a nota da secretaria:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança do Estado realizam diligências com o intuito de identificar e localizar os suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio, registrado na madrugada deste sábado (11), no bairro Cágado, no município de Maracanaú – Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12) do Estado. Na ocasião, indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas, que estavam em um estabelecimento comercial. As vítimas foram socorridas, mas dois homens, sendo um deles um cabo da Polícia Militar, de 37 anos, que estava de folga; e outro ainda sem identificação formal, não resistiram aos ferimentos e faleceram. Outras seis pessoas receberam atendimento médico. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. A 11ª Delegacia do DHPP está a cargo das investigações".