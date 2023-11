Uma pessoa é morta e outras cinco são baleadas em novo tiroteio na Região Metropolitana de Fortaleza

Em um novo tiroteio na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram baleadas, em Guaiúba, na noite do último sábado (11). Nas buscas da Polícia pelos criminosos, dois homens foram presos por porte de arma de fogo.

Na madrugada de sábado (11), outro tiroteio registrado na Grande Fortaleza deixou dois mortos e seis feridos, em uma casa de shows em Maracanaú. Entre as vítimas fatais está um policial militar.

Na ocorrência de Guaiúba, "indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra um grupo de pessoas", segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

"Seis delas foram lesionadas e socorridas. Uma das vítimas não resistiu e faleceu. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações", acrescenta a Pasta.

A reportagem recebeu informações que, entre os baleados, estão duas crianças. Mas a Secretaria da Segurança Pública não confirmou nem negou a informação, até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou diligências sobre a ação criminosa e prendeu em flagrante dois homens, de 22 e 26 anos, em abordagens distintas, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidas uma pistola e 32 munições calibre Ponto 40.

"A PC-CE segue com as investigações sobre os suspeitos com a finalidade de apurar a participação deles em outros crimes", informa a SSPDS.

A Secretaria enfatiza ainda que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através dos números 181, o Disque-Denúncia da Pasta; ou (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp - pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia; ou (85) 3376-1921, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tiroteio e mortes em Maracanaú

Um ataque a tiros resultou em duas pessoas mortas e outras seis feridas na madrugada deste sábado (11) em uma casa de shows na Avenida Padre José Holanda do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú.

Uma das pessoas mortas é o cabo da Polícia Militar do Ceará Jeison Feitosa Bezerra, de 37 anos. "O PM ingressou na Corporação em 26 de junho de 2009 e desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, encontrava-se lotado na 1º Companhia do 14° Batalhão Policial Militar (1º Cia / 14°BPM)", informa a Corporação.

"O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", completa a Polícia Militar, em nota de pesar.