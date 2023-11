Dupla suspeita de roubo tenta fugir nadando pelo mar e é presa em Fortaleza; veja vídeo

Dois suspeitos de roubo foram presos, nesse domingo (12), após tentarem fugir ao entrar no mar do bairro Mucuripe, em Fortaleza. Os homens nadaram até uma embarcação, mas foram detidos por uma operação entre agentes da Polícia Militar e militares do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as autoridades foram acionadas, no início da tarde dessa data, para atender uma ocorrência de assalto. Com ajuda das imagens do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), elas verificaram a dupla tentando fugir nadando.

Identificados como Ismael Castro Gomes, de 22 anos, e José Jefferson Lopes da Silva, de 25, os suspeitos seguiram até uma embarcação, onde tentaram se esconder, mas foram presos pelos agentes das corporações militares. Com eles, foi apreendido um simulacro de pistola e os pertences das vítimas.

Ao verificarem o histórico criminal de ambos, os policiais detectaram que o mais jovem possuí passagem pelos crimes de roubo, de roubo de veículo e de corrupção de menor de idade.

Os dois foram conduzidos ao 2º Distrito Policial (DP), da Polícia Civil, onde foram autuados por roubo majorado em concurso de agentes. Conforme a SSPDS, O 9º DP dará continuidade as investigações com o intuito de identificar a participação dos alvos em outros crimes ocorridos na região.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser direcionadas para o (85) 3101-1144, do 9º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.