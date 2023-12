Suspeitos de integrar facção criminosa que controla condomínio popular em Caucaia são presos

O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagraram, nesta segunda-feira (4), uma operação contra um braço de uma facção criminosa carioca que controla um condomínio popular, no bairro Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local. Dois suspeitos acabaram presos em flagrante, por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Segundo o MPCE, a operação "aconteceu após denúncias de que membros de uma facção criminosa estariam controlando a entrada e a saída de moradores do condomínio". A reportagem apurou que o condomínio popular era alvo de disputas entre duas organizações criminosas, até que a facção carioca dominou o território para realizar o tráfico de drogas e impôs novas regras.

"Além disso, o grupo criminoso também determinava que os habitantes do local comprassem produtos como água e gás e até contratassem serviço de internet de vendedores específicos", completou o Ministério Público, em publicação.

A operação foi coordenada pela 16ª Promotoria de Justiça de Caucaia, através do promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, com apoio da Delegacia Metropolitana de Caucaia, da Polícia Civil.