Oito suspeitos de integrarem organização criminosa são presos em operação da PCCE em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nesta quinta-feira (30), operação para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, direcionados a suspeitas de integrarem um grupo criminoso na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao todo, dez mandados foram cumpridos nos bairros Barra do Ceará e Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, assim como nos municípios de Aquiraz e Caucaia.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, dois suspeitos foram presos em flagrante em posse de drogas e munições. A operação foi realizada pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), pela Delegacia Metropolitana de Caucaia e contou com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

As investigações tiveram início após o sequestro e tortura de uma jovem de 15 anos, quando três indivíduos foram presos em flagrante no mês de setembro do ano passado. Um deles seria um adolescente de 17 anos, apontado como mandante e autor do delito.

Na operação desta quinta (30), oito alvos, com mandados de prisão em aberto, foram capturados. Conforme informações da SSPDS, dois mandados haviam sido direcionados a pessoas que já estavam em unidades prisionais do Ceará.

A ação também resultou na prisão de Yves Derick de Andrade Barbosa, de 23 anos, com passagens por tráfico de drogas, e Antônio Evanderson Pena Garcia, de 31 anos, em flagrante por posse de maconha, cocaína, munições e balança de precisão. Os dois, que já eram alvos dos mandados, foram autuados por tráfico, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.