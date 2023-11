Jovem de 19 anos acusado de feminicídio 'desejava matar qualquer profissional do sexo', diz MPCE

Kassandro de Goes, de 19 anos, estava disposto a fazer relações sexuais com uma garota de programa e a matá-la, em seguida. Francisca Davila Siqueira da Silva, 24, não era o alvo inicial, mas aceitou o programa e o fez, mas acabou assassinada, no Centro de Fortaleza, no último dia 6 de novembro.

"O acusado desejava matar qualquer profissional do sexo, situação que se enquadra em feminicídio não-íntimo, em que o agressor é pessoa desconhecida da vítima, por discriminação ou menosprezo à condição do sexo feminino", considerou o promotor de Justiça Ythalo Frota Loureiro, na denúncia apresentada no último dia 23.

A 1ª Vara do Júri de Fortaleza, da Justiça Estadual, recebeu a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) por homicídio qualificado (por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) e Kassandro de Goes virou réu, no último sábado (25).

"No caso, trata-se de feminicídio cometido em situação de prostituição, exploração sexual, em que a vítima exerce profissão estigmatizada", completou o MPCE. Com a denúncia aceita, o promotor de Justiça Marcus Renan Palácio passa a ser o responsável por acompanhar o processo na Justiça.

A defesa de Kassandro de Goes não foi localizada para comentar a denúncia. O jovem se encontra recolhido no Sistema Penitenciário cearense desde o dia do crime.

Veja também

Acusado se entregou à Polícia após o crime

O Ministério Público do Ceará se convenceu que o acusado escolheu a vítima aleatoriamente. Isso porque, segundo as investigações policiais, Kassandro de Goes pagou pelos serviços de outra garota de programa, na manhã daquele dia 6 de novembro.

Ao sair do local, o acusado decidiu vender o seu aparelho celular por R$ 150, no Centro de Fortaleza, para comprar uma faca, ter novas relações sexuais com a mesma jovem e matá-la em seguida.

Entretanto, essa garota de programa não estava mais no local. Francisca Dávila o abordou e ofereceu o serviço. Após o sexo, quando a mulher tomava banho, o acusado surgiu com uma faca.

15 golpes de faca atingiram o corpo da jovem, que também sofreu socos, chutes e um "mata-leão" e morreu no local.

Após o crime, Kassandro ligou para a Polícia e informou que teve uma motocicleta roubada. Mas, quando a composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) chegou ao local, o suspeito estava ensanguentado, confessou o crime e foi preso em flagrante.