Jovem de 19 anos mata garota de programa em Fortaleza e se entrega para polícia

O jovem Kassandro de Góes, 19 anos, foi preso em flagrante após matar uma garota de programa de 24 anos no Centro de Fortaleza, na segunda-feira (6). Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito ligou para a polícia e se entregou de forma espontânea.

A prisão foi feita por agentes da 1ª Companhia do 5º Batalhão Policial Militar, que levaram o suspeito para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Ele foi autuado por feminicídio.

O jovem possui antecedentes criminais por roubo, e tem registro de Atos Infracionais análogos aos crimes de posse ilegal de arma de fogo, furto e dano.

Ação da PMCE

Os agentes da PMCE foram acionados às 13h45, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). A ligação reportava uma ocorrência de roubo de motocicleta na rua Cel Ferraz, 216.

Porém, ao chegar no local, a suposta vítima não estava presente. Os agentes localizaram o homem ensanguentado no cruzamento da Rua Conde D’eu com Rua Sobral.

Ao ser questionado, Kassandro detalhou que não tinha sido roubado, mas que matou uma “garota de programa”. Ele pediu para se entregar à Justiça. O crime ocorreu em uma kitnet na rua Melvin Jones.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Perícia Forense do Ceará (PEFOCE) foram ao local da ocorrência.