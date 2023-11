Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado em saco de lixo na Av. Aguanambi, em Fortaleza

Uma adolescente de 14 anos foi encontrada morta em um saco de lixo em uma praça da avenida Aguanambi, em Fortaleza, na segunda-feira (6), informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O corpo da menina apresentava sinais de violência. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando as circunstâncias do crime.

A 5ª Delegacia do DHPP está responsável pelo caso e realizará as diligências para descobrir a autoria do crime. Não foi revelada a identidade da vítima. Também não se sabe a causa da morte, mas a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para realizar o laudo.

A população pode ajudar ao repassar informações que ajudem as investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número de WhatsApp (85) 3101-0181.