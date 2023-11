Polícia Civil cumpre 40 mandados de busca e apreensão contra facção carioca que atua no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou, nesta terça-feira (7), uma operação que visa cumprir 40 mandados de busca e apreensão contra uma facção criminosa de origem carioca, que atua no Ceará. Também são cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.

17 veículos já foram apreendidos com o grupo criminoso, até a publicação desta matéria, segundo informações iniciais divulgadas pela Polícia Civil.

A segunda fase da Operação Sarmat foi deflagrada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD), com apoio do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA), da PC-CE, e ocorre em 20 municípios localizados em 12 estados.

Além do território cearense, as ordens judiciais são cumpridas nos estados do Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e das Polícias Civis dos Estados.

Mais informações sobre a Operação serão divulgados pela Polícia Civil, nesta terça-feira (7), às 11h30, em coletiva de imprensa, na sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), no bairro de Fátima, em Fortaleza.